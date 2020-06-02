Вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот (фото)



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США охопила хвиля масових повстань Фото - Reuters

Також на пам’ятнику Маріо Лем’є вмістилися гасла з закликами до повстання

Пам’ятник знаменитому канадському хокеїстові Маріо Лем'є біля арени в Піттсбурзі розмалювали вандали. Вони зіпсували скульптуру червоною фарбою і написами із закликами до повстання. В кінці вони навіть домалювали серп і молот.

У США перерахували міста, в яких почалися бунти через смерть вбитого поліцейським чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. За даними телеканалу CNN, їх загальне число перевищило 30.

Розмальований вандалами пам'ятник Лем'є

Таким чином, крім Міннеаполіса, штат Міннесота, протестні акції йдуть у каліфорнійських містах Лос-Анджелес, Бейкерсфілд, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско. Також заворушеннями охоплені Денвер (штат Колорадо), Чікаґо (штат Іллінойс), Де-Мойн (штат Айова), Індіанаполіс і Форт-Вейн (штат Індіана), Луїсвілль і Боулінґ Ґрін (штат Кентуккі), Новий Орлеан (штат Луїзіана), Лінкольн, (штат Небраска), Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мічіґан), Канзас-Сіті (штат Міссурі), Лас-Веґас (штат Невада) і інші міста.