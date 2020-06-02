Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста



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Дональд Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста Фото: АР

Президент США заявив, що він «є союзником всіх мирних демонстрантів»

Американський президент Дональд Трамп пригрозив розгорнути військових у разі, якщо масові протести, які охопили США, не будуть придушені владою штатів.

Як повідомляє Голос Америки, Трамп оголосив, що мобілізує тисячі співробітників правоохоронних органів і солдатів військової поліції, щоб припинити «заворушення і беззаконня, які поширилися по всій нашій країні».

«Ми припинимо це зараз. Сьогодні я настійно рекомендував уряду кожного штату розгорнути Національну гвардію в достатній кількості, щоб ми домінували на вулицях», — заявив Трамп.

Він додав, що мери міст і губернатори штатів «повинні створити переважну присутність правоохоронних органів, поки насильство не буде придушене. Якщо місто або штат відмовиться робити дії, необхідні для захисту життя і майна їхніх мешканців, то я розверну армію Сполучених Штатів і швидко вирішу проблему».

Президент також заявив, що він «є союзником всіх мирних демонстрантів».

Як повідомляється, перед виступом Трампа біля Білого дому сталася сутичка між правоохоронцями та мітингувальниками. Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі для розгону мирної демонстрації.

Після виступу Трамп попрямував до єпископальної церкви Святого Іоанна напроти Білого дому, де сфотографувався з Біблією в руках.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.

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