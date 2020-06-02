Протести в США: поліція заарештувала дочку мера Нью-Йорка



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Дочка мера Білла де Блазіо була заарештована після відмови покинути вулицю на Манхеттен

Дочка Кьяра де Блазіо була затримана після відмови покинути вулицю на Манхеттені

Під час масштабних протестів поліція затримала дочку мера Нью-Йорка. 25-річну Кьяру де Блазіо заарештували за участь у незаконних зборах.

Про це повідомляє Time.

Зазначається, що дочка мера Білла де Блазіо була заарештована після відмови покинути вулицю на Манхеттені. Всього з початку протестів у Нью-Йорку поліція затримала близько 800 осіб.

Під час щоденного брифінгу де Блазіо не згадав про арешт дочки, однак закликав усіх протестувальників розходитися по домівках.

«Ми цінуємо і поважаємо всі мирні протести, але настав час людям повернутися додому. Якщо ви вийшли з миром для того, щоб донести свою позицію, вас почули: в місті очікуються зміни. Я в цьому не сумніваюся», - заявив мер.

Пізніше Кьяра де Блазіо була викликана в суд і звільнена з-під варти.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.

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