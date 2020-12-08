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    У світі

    Росія заборонила імпорт томатів та яблук з Азербайджану

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    Азербайджан є найбільшим постачальником свіжих та охолоджених томатів в Росію - Росія заборонила імпорт томатів та яблук з Азербайджану
    Азербайджан є найбільшим постачальником свіжих та охолоджених томатів в Росію

    Раніше у мережі з'явився запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єревані

    Російська Федерація заборонила імпорт томатів та яблук з території Азербайджану. Офіційно, заборона пов'язана з виявленням в азербайджанських товарах шкідників.

    Про це повідомляє Россільгоспнагляд.

    У російському відомстві пояснили, що неодноразово інформували Азербайджан про те, що у його продукції систематично виявляють карантинні об'єкти. Тому з 10 грудня імпорт яблук та томатів буде заборонено.

    «Тільки у період з 22 жовтня 2020 року до сьогодні зафіксовано 17 випадків виявлення карантинних об'єктів (шкідників – ред.) – південноамериканської томатної молі та східної плодожерки – у плодоовочевій продукції», – заявили в Россільгоспнагляді.

    За даними російської Федеральної митної служби, Азербайджан є найбільшим постачальником свіжих та охолоджених томатів в Росію.

    Зазначимо, Росія є союзником Вірменії, яка має з Азербайджаном територіальний конфлікт в Нагірному Карабасі. Восени Азербайджан відбив майже всі окуповані Вірменією території, після чого Єревану довелося підписувати угоду про завершення війни.

    Нагадаємо, у мережі з'явився запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єревані. На записі йдеться про те, що президент Азербайджану пропонував Вірменії 5 млрд доларів за повернення Нагірного Карабаху.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку, але прем'єр відмовився.

    Теги: Росія імпорт Азербайджан Россільгоспнагляд Вірменія Нагірний Карабах миротворці президент
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