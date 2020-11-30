Президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку

«Якщо політичний діяч сильний – він може потім повернутися», заявив президент Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що уряд країни повинен піти у відставку після поразки в карабаській війні.

Зустрічаючись в Москві з представниками вірменської громади в Росії 29 листопада він заявив, що це єдине рішення для «будь-якої країни, де відбувається така трагедія».

«Якщо політичний діяч сильний – він може потім повернутися. Не можна оцінювати кризу лише кількістю присутніх на площі людей. Це не тільки криза держави, а й нації – правозахисна, психологічна, фінансова, економічна, гуманітарна», – сказав Саркісян.

Проведення позачергових виборів і створення тимчасового уряду національної згоди, що складається з технократів, він назвав «цивілізованим шляхом» виходу з ситуації. Такий уряд, за словами глави вірменської держави, має «пропрацювати максимум один рік – до нових виборів», а за цей час слід провести референдум і внести зміни до конституції, закріпивши в ній всенародні вибори президента.

Як відомо, після того, як 9 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення бойових дій в Нагірному Карабаху, за яким невизнаний Нагірний Карабах віддає Азербайджану істотну частину своєї території, в Вірменії спалахнула політична криза.

Уряд в Єревані залишив цілий ряд міністрів, однак, незважаючи на заклик з боку президента Армена Саркісяна, сам прем’єр Пашинян заявив, що не має наміру подавати у відставку.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями».

Джерело: DW