Протести в Грузії: кілька сотень людей поранені



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За словами лікарів, постраждалі у тяжкому стані

У ході протестів у Грузії поранення отримали кілька сотень людей. Про це повідомляє місцеве видання rustavi2.ge.

Разом з тим видання не уточнює кількість постраждалих.

«Кілька сотень людей отримали поранення на проспекті Руставелі. Точна кількість постраждалих поки не може бути визначена. Вони розташовуються у різних лікарнях. Більшість з них знаходяться в Інгороквской лікарні», - повідомляє видання.

Лікарі відзначають, що стан пацієнтів важкий. Зазначено, що поранення учасників мітингу - в основному від гумових куль в області голови і кінцівок.

Також повідомляється, що у кількох людей є кульові поранення в області очей.

Крім того, повідомляється, що серед поранених є працівники ЗМІ: журналіст Тамар Багашвілі і оператор Леван Мелікідзе.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.