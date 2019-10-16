Протести в Каталонії: активісти заблокували траси і залізницю



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У Каталонії протестувальники блокують траси і залізницю

Дев'ятьох лідерів сепаратистського руху за незалежність Каталонії засудили до тривалих тюремних ув'язнень, через що в регіоні Іспанії спалахнули протести

У протестному марші з декількох міст Каталонії в Барселону взяли участь тисячі осіб. Вони обурені присудом дев'яти лідерам сепаратистського руху регіону тюремних термінів. Про це повідомляє AP у середу, 16 жовтня.

П'ять маршів стартували в середу і мають на меті зійтися в столиці Каталонії в п'ятницю. Організатори закликали учасників акцій зберігати спокій після двох ночей заворушень у Барселоні.

У середу протестувальники продовжували блокувати рух у Барселоні, до них приєдналися студенти, які влаштували страйк.

El País пише, що протести в середу привели до нового скасування поїздів швидкісної залізниці AVE між Барселоною і Фігерасом (Жирона) і дорожнього блокування на шосе А-2 і АP-7.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за дві ночі жорстоких зіткнень між поліцією і протестувальниками постраждали більше 200 осіб.

Каталонські і державні чиновники Іспанії зібралися окремо в середу, щоб обговорити події.