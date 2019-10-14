Українців попередили про можливі затримки рейсів у Барселоні



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В Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat

Українцям радять не відвідувати центр Барселони

Українцям у зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні рекомендують уникати масових скупчень людей, а також попередили про можливі затримки рейсів.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Барселоні на своїй сторінці в Facebook.

Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій.

«До уваги громадян України, які перебувають у Барселоні! У зв'язку з масовими соціальними хвилюваннями і погіршенням ситуації в Барселоні і передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з тим, що міжнародний аеропорт El Prat частково заблокований маніфестантами, можливі затримки/скасування деяких рейсів, у тому числі в Україні.

«Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів і завчасно планувати прибуття в аеропорт», - йдеться в повідомленні.

Також українкам рекомендують неухильно дотримуватися правила перебування іноземців в Іспанії. Зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів.

Нагадаємо, верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року.

В столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat.