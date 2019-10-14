Щонайменше 10 осіб постраждали під час протестів в аеропорту Барселони



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Через протест були скасовані 24 рейси

В аеропорту Барселони під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 10 осіб.

Про це повідомила газета El Pais.

За інформацією видання, з 13 постраждалих 10 отримали удари в першому терміналі аеропорту каталонської столиці, де проходить велика маніфестація після винесення вердикту щодо лідерів сепаратистського руху. За відомостями видання, під час сутичок з учасниками протесту поліція застосувала кулі з пінопласту.

Одна з організацій, що підтримує незалежність регіону, закликала паралізувати роботу першого терміналу аеропорту Барселони. Низка присутніх допомогли отримати квитки на літаки, щоб пройти поліцейський контроль на вході в аеропорт. У результаті правоохоронці вирішили перекрити доступ до аеропорту Барселони. Видання відзначає, що поблизу першого терміналу зібралися близько 8 тис. осіб, учасники протесту не припиняють прибувати в гавань.

Крім того стало відомо, що через протест були скасовані 24 рейси, також повідомляється про численні затримки. До теперішнього моменту правоохоронці затримали одну людину.

Нагадаємо, верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року.