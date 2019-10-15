  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Протести у Каталонії: постраждали 56 осіб

    • Розсилка
    У Каталонії спалахнули протести - Протести у Каталонії: постраждали 56 осіб
    У Каталонії спалахнули протести

    Медики діагностували у більшості постраждалих незначні забої

    В ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.

    Про це повідомляє газета El Pais.

    Медики діагностували у більшості постраждалих незначні забої.

    Зазначається, що найбільша маніфестація проходила в районі першого терміналу аеропорту столиці Каталонії.

    Нагадаємо, верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року.

    В столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat.

    Читайте також
    незалежність Іспанія протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ