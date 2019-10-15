Протести у Каталонії: постраждали 56 осіб
Медики діагностували у більшості постраждалих незначні забої
В ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.
Про це повідомляє газета El Pais.
Медики діагностували у більшості постраждалих незначні забої.
Зазначається, що найбільша маніфестація проходила в районі першого терміналу аеропорту столиці Каталонії.
Clashes spread to the city center of Barcelona. Tens of thousands in the streets. pic.twitter.com/EAoADqTjeg #Tsunamidemocratic— Fabian Eberhard (@FabianEberhard) 14 жовтня 2019 р.
Aeroport right now #SpainIsAFascistState #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/2jqJY0EPe2— Roger Serra (@rogerserra) 14 жовтня 2019 р.
@CNN @Help Press Catalonia #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/5t4pwwbcSq— one more Catalan (@joanAlmogavers) 14 жовтня 2019 р.
Нагадаємо, верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року.
В столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat.