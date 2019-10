Протести у Каталонії: постраждали 56 осіб

Медики діагностували у більшості постраждалих незначні забої

В ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.

Про це повідомляє газета El Pais.

Медики діагностували у більшості постраждалих незначні забої.

Зазначається, що найбільша маніфестація проходила в районі першого терміналу аеропорту столиці Каталонії.

Clashes spread to the city center of Barcelona. Tens of thousands in the streets. pic.twitter.com/EAoADqTjeg #Tsunamidemocratic