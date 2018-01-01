Протестувальники розблокували вже три дороги біля кордону з Польщею

Люди обіцяють повернутися через 10 днів, але вже з більш масштабними перекриттями, якщо не буде прийнято змін до законодавства

Дороги до трьох пунктів пропуску «Шегині – Медика», «Рава – Руська-Гребенне» та «Краковець –Корчова» у с.Роснівка (близько 10 км до пункту пропуску) Львівської митниці ДФС розблоковані. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна. Перекритими на цю годину



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Блокування дороги біля ПП «Рава – Руська» зранку 10 січня Фото: Igor Zinkevych

Люди обіцяють повернутися через 10 днів, але вже з більш масштабними перекриттями, якщо не буде прийнято змін до законодавства

Дороги до трьох пунктів пропуску «Шегині – Медика», «Рава – Руська-Гребенне» та «Краковець –Корчова» у с.Роснівка (близько 10 км до пункту пропуску) Львівської митниці ДФС розблоковані. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

Перекритими на цю годину залишаються тільки під’їздні шляхи до «Ягодину» Волинської митниці.

«Не дивлячись на розблокування доріг, за інформацією на 15 годину, до «Шегині» та «Рави» у черзі знаходилося 130 транспортних засобів, безпосередньо у пунктах пропуску – ще 60. На під’їздах до «Краківця» - 80 авто. Тобто наразі ситуація ще й досі залишається усклдненою. Щодо ситуації на «Ягодині». В’їзду в Україну чекає близько 20 вантажних транспортних засобів. Крім того, станом на 14 годину, близько 40 вантажівок через перекриття дороги не могли під’їхати до пункту пропуску. Пасажирські автобуси та легкові автомобілі пропускаються мітингувальниками без перешкод», - написала вона.

Як відомо, сьогодні зранку були перекриті дороги до цих пунктів пропуску. Мітингувальники (близько 130 осіб) невдоволені змінами щодо оподаткування товарів, що ввозяться фізичними особами на митну територію України у ручній поклажі.

Нові правила набули сили 1 січня 2018 року. Люди обіцяють повернутися через 10 днів, але вже з більш масштабними перекриттями, якщо не буде прийнято змін до законодавства.