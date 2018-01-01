Проти судді, який намагався втекти з місця ДТП на «швидкій», відкрили справу

Слідче управління поліції Києва внесло відомості по даній ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286

Поліція Києва відкрила справу за фактом ДТП за участю судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Дмитра Усатова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва в Facebook. Повідомляється, що слідче управління поліції Києва внесло відомості по даній ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення



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Слідче управління поліції Києва внесло відомості по даній ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286

Поліція Києва відкрила справу за фактом ДТП за участю судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Дмитра Усатова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва в Facebook.

Повідомляється, що слідче управління поліції Києва внесло відомості по даній ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася ДТП з участю судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Дмитра Усатова. У поліції також додали, що суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, в результаті ДТП з участю Ford Mustang і Renault Duster обидва авто опинилися в кюветі. Водії отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні. За кермом Ford Mustang перебував 48-річний суддя, а спеціальний прилад показав у нього концентрацію алкоголю в 1,52 проміле.