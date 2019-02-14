Другий тур без Тимошенко. Технологія чи реальність

Зеленський. Іншого вибору немає?

Останні оприлюднені соцопитування хором фіксують несподівану тенденцію – до другого туру президентських виборів виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У той час як нещодавній фаворит перегонів Юлія Тимошенко застрягає на третій позиції.

Лише цього тижня були оприлюднені дані дослідження, яке на замовлення американського агентства Greenberg Quinlan Rosner Research з 1 по 7 лютого провело місцеве агентство Info Sapiens (колишнє GFK). Опитування було телефонним і, якщо вірити йому, Зеленський показав захмарні 28%, Порошенко – 18 %, Тимошенко 15%. Наприкінці січня аналогічну розстановку видали такі поважні соціологічні контори, як КМІС, Центр Разумкова та «Социс», хоча з дещо іншими результатами: Зеленський – 23%, Порошенко – 16,4%, Тимошенко – 15,7%. Причому саме така послідовність вишикувалась тоді, коли порахували дані «Соцису», який вважається близьким до політтехнолога президента Порошенка Ігоря Гриніва.

І вже сьогодні, 14 лютого, з’явилось зовсім свіже дослідження КМІС, в якому Зеленський лідирує з 27%, у Порошенка – 17,7%, у Тимошенко – 15,8% серед тих, хто визначився.

Усі ці дослідження переконують виборців, що Тимошенко не потрапляє до другого туру. Що ж такого несподіваного трапилось з кандидатом, який недавно впевнено тримав лідерство у рейтингах? І чи нема в останній хвилі соціології подвійного дна?

Тактика «дрібних порізів»

Як бачимо, розрив між другим та третім місцем у цій гонці символічний. Звичайно, для Банкової, кандидат якої ще місяць-два тому ледь потрапляв у п’ятірку, тепер важливо утвердити його як реального претендента на перемогу. А заодно показати потенційним виборцям Тимошенко, що вона – вже збитий льотчик і не потрапляє навіть до другого туру.

Але у Юлії Володимирівни є й об’єктивні причини для стагнації. Вона розпочала кампанію першою ще на початку літа минулого року. Тому соціологія останні півроку була прихильною, у першу чергу, до неї. Тепер же, коли у бій пішли усі головні конкуренти, активність Тимошенко (помпезний з’їзд «Батьківщини», щільне турне регіонами) вже не привертає такої уваги.

«Проти Тимошенко зараз спрацювали два фактори, – перелічує політолог Володимир Фесенко. – По-перше, вибуховий ріст Зеленського, який виходить на перше місце з великим відривом, – навіть якщо не всі його прихильники прийдуть на вибори, цього запасу вистачить, аби вийти у другий тур. По-друге, достатньо ефективною виявилась негативна кампанія проти Тимошенко, яку веде президентська команда. Так в січні по Галичині вдалося суттєво знизити її рейтинг, і там вже Порошенко вийшов на перше місце».

Фесенко вважає, що по позиціях Тимошенко ще більшого удару може завдати підкуп виборців, що готується конкурентами, у центральній Україні. Там живе не дуже заможний електорат Тимошенко, який може виявитись вельми чутливим на грошове заохочення.

Ситуація з підкупом вже доведена до абсурду. Штаби Тимошенко звинувачують один одного: у «Батьківщині» навіть заявили про дуже хитру технологію влади, яка нібито роздає людям по 500 гривень за підтримку… Тимошенко.

Але історія з підкупом – це вершина айсбергу.

Банкова використовує проти Тимошенко тактику «дрібних порізів». І вона дійсно діє. Аналітична платформа VoxUkraine поставила ЮВТ вчергове на чолі рейтингу брехунів і маніпуляторів в неприглядній компанії Вадима Рабиновича та Олега Ляшкють шансів перемогти, але відтягують на себе частину голосів іншого). Перший - журналістка Юлія Литвиненко, яка, дивлячись з суворим обличчям у камеру, нагадує глядачам каналу «Прямий» про злочинні газові контракти. Другий – депутат від «Народного фронту» Юрій Тимошенко, який має не тільки спільне з Юлією Володимирівною прізвище, а й ініціали. Впевнено можна прогнозувати, що хором цей дует здатен відкусити відсоток-другий.

Ну, і звісно, Тимошенко регулярно пригадують її минулі гріхи: «хіханьки» з Путіним, намагаючись таврувати «агентом Кремля». Вже згаданий пропрезидентський канал запустив цикл досить сумнівних мультиків «Зашкварені», де дістається всім противникам президента, а особливо Тимошенко. Певний час циркулювали чутки, що в розпал кампанії до України може повернутись колишній прем’єр Павло Лазаренко, який нібито володіє вбивчим компроматом на колишню соратницю. Однак американське правосуддя навряд чи буде підігрувати комусь з кандидатів у найспекотнішу фазу українських перегонів.

В пропагандистському мультфільмі «Зашкварені» з Тимошенко ліплять образ подружки Володимира Путіна та Віктора Медведчука

Тепер великим іспитом для команди Тимошенко стануть події в Херсоні, де в центрі подій опинився голова облради Владислав Мангер, якого звинувачують в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Він донедавна представляв «Батьківщину», і Банкова максимально прив’яже до цієї справи Тимошенко, яка відкрито «вписалася» за Мангера.

Соціологія як технологія?

Відомий соціолог Ірина Бекешкіна зауважує, що розрив між Тимошенко та Порошенком, який демонструють останні соцопитування, несуттєвий і вважає оприлюднення таких досліджень технологією. Також соціолог називає маніпуляцією телефонне опитування на замовлення американців, бо виборець Тимошенко значною мірою є сільським, де далеко не у всіх є телефони. Проте Бекешкіна також визнає, що рейтинг ЮВТ застиг.

«Можливо, вона зарано почала виборчу кампанію, – розмірковує Бекешкіна. – Зібрала навколо себе всіх своїх прихильників, а що робити далі і як долучати нових людей – незрозуміло. Порошенко тримається за рахунок Томосу, причому завдяки західному регіону, де він вийшов у лідери. А у Зеленського дуже професійні політтехнологи».

Політолог Андрій Золотарьов впевнений, що друге місце Порошенка в опитуваннях – це спроби легалізувати в громадській думці його лідерство. Загалом же президенту, за розрахунками експерта, треба десь роздобути ще півтора мільйона голосів, що б дійсно потрапити у другий тур. «Я до цього «коктейлю Гриніва» ставлюсь скептично – польові дослідження для штабів показують, що підтверджень тенденції «Порошенко – другий, Тимошенко – третя» нема. Поки соціологія виконує функції легалізації тієї установки на результат, яка є в штабі Порошенка», - переконує Золотарьов, який свого часу співпрацював з Тимошенко.

Електоральні проблеми ЮВТ Золотарьов радить вирішити через концентрацію на соціально-економічній проблематиці та пошуку меседжів для Південного Сходу. Спроби ж змагатись з Порошенком в ідеологічних питаннях, на думку експерта, нічого їй не дадуть, окрім електоральних збитків.

Але якщо Порошенко пройде до другого туру, перед ним постане нова задача: як перемагати там Зеленського. Згідно з опитуваннями, наразі він програє там обом (і Тимошенко, і Зеленському) – останньому навіть більше 20%.

«Якщо у Порошенка вважають, що йому вигідніше буде отримати у другому турі Зеленського – це їхня фатальна помилка, – застерігає Володимир Фесенко. – Якщо між Тимошенко та Порошенком розрив у другому турі скорочується, то з Зеленським росте. В цьому плані Порошенку вигідніша Тимошенко у другому турі – варіант з Зеленським фактично буде виглядати як референдум щодо довіри Порошенку».

Тим часом в піку вищезгаданим соцдослідженням розганяються (в тому числі, в платних блоках на ТБ) інші рейтинги, наприклад, від маловідомого Інституту аналізу та прогнозування. У них Тимошенко на твердому другому місці, випереджаючи Порошенка на цілих п’ять відсотків, серед тих, хто визначився та буде брати участь у голосуванні. А серед партій «Батьківщина» впевнено випереджає всіх, в той час як «БПП «Солідарності» немає навіть в трійці.

До «дня тиші» перед днем виборів ми станемо свідками ще не одної соціологічної битви. А нинішній хід компанії не залишає сумнівів, що в березні викид компромату на конкурентів та використання брудних технологій сягнуть свого апогею.

Павло Вуєць, «Главком»