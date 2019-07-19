Прототип «зорельота» від SpaceX загорівся під час випробувань



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Вогняні випробування апарату Starhopper закінчилися великим загорянням метану

Аерокосмічна компанія SpaceX провела випробування апарату Starhopper, призначеного для відпрацювання технологій зльоту і посадки для майбутньої надважкої ракети Starship. Під час тестів апарат спалахнув через загоряння метану.

Вогонь спалахнув через 5 секунд після початку випробування під час запуску одного з двигунів.

Ймовірно, через поломку системи подачі палива в двигун стався витік і великий обсяг вивільненого метану загорівся, пише Space.com. Поки компанія не розкриває подробиці того, що сталося, а також те, чи вплине це на графік подальших випробувань.

Starhopper — зменшений прототип верхнього ступеня корабля Starship, який Ілон Маск хоче використовувати для польотів на Марс.

Фінальна версія буде вищою, її носова частина буде мати більш плавний вигин, а двигунів буде сім. Але поки SpaceX перебуває лише на ранніх стадіях тестування Starhopper.