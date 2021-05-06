Протягом 6-18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО

УЦОЯО пояснив, як правильно зареєструватися на ЗНО

Протягом 6‒18 травня 2021 року триватиме реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Право на реєстрацію у цей період мають особи, які:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно:

правильно вибрати категорію;

створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА»;

підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл/ліцеїв/гімназій, студентів закладів професійно-технічної освіти і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Зауважуємо, що комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»;

заяву для участі в додатковій сесії (формується автоматично одночасно з реєстраційною карткою);

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації іноземною мовою).

Рекомендації щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні розміщено в розділі «Процедура реєстрації». Нагадуємо, що дату подання реєстраційних документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Раніше освітній омбудсмен розповів, що освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно.

Додамо, що підсумкове оцінювання школярів цього року за потреби може проходити у дистанційному форматі.

10 квітня у більшості регіонів України відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року. З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.