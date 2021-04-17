Міносвіти через карантин перенесло пробне ЗНО в Києві і Миколаївській області

Пробне ЗНО в Києві і Миколаївській областях пройде 15 травня

У більшості областей України пробне ЗНО відбулося ще 10 квітня

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Києві і Миколаївській області переноситься на 15 травня через продовження карантину. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

У Чернігівській області пробне ЗНО відбудеться 24 квітня. Незалежно від дати пробного ЗНО, учасники можуть завантажити тестові зошити з будь-якого предмету зі списку і пройти тестування вдома.

Результати пробного ЗНО з'являться в особистих кабінетах учасників тестування, які ввели відповіді в спеціальний сервіс визначення результатів.

У Київській та Миколаївській області учасники пробного ЗНО:

15 травня візьмуть участь у пробному тестуванні з того предмета, на який зареєструвались;

з 15 до 18 травня зможуть внести відповіді на завдання тестування в спеціальний сервіс з визначення результатів;

19 травня отримають результат;

У Чернігівській області учасники пробного ЗНО:

24 квітня візьмуть участь у пробному тестуванні з того предмета, на який зареєструвались;

з 24 до 28 квітня зможуть внести відповіді на завдання тестування в спеціальний сервіс з визначення результатів;

30 квітня отримають результат.

Пробне ЗНО відбулося 10 квітня в більшості областей України. Через пандемію коронавірусу воно вперше пройшло з усіх предметів в один день, явка абітурієнтів склала 93-95%. Абітурієнти могли вибрати лише один предмет, в якому хотіли випробувати свої сили. Основна сесія ЗНО 2021 має початись 21 травня.

До слова, на Київщині щепили китайською вакциною вчителів, залучених до ЗНО.

Також повідомлялося, що цього року учні з найкращими результатами ЗНО отримають стипендію президента.