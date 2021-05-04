ЗНО в умовах пандемії. Як відбуватимуться іспити цього року

Усі учасники ЗНО зобов'язані дотримуватися протиепідемічних заходів, бути в масках, мати при собі і користуватися антисептиками

Зовнішнє незалежне тестування для випускників цього року має пройти у заплановай час. Як і торік школярів звільнили від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації, у тому числі від ЗНО. Адже ЗНО необхідно тільки тим, хто збирається цього року вступати до вишів.

Перше тестування відбудеться через пару тижнів. Усі учасники ЗНО зобов'язані дотримуватися протиепідемічних заходів, бути в масках, мати при собі і користуватися антисептиками, говорить в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. На вході в пункти тестування будуть вимірювати температуру, а приміщення будуть провітрюватися і дезінфікуватися.

«Під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, як того вимагають правила. Так, між учасниками в аудиторії обов'язково буде дотримано принципу соціального дистанціювання, яке також буде забезпечено біля входу до приміщень пунктів тестування», – розповів «РБК-України» керівник УЦОЯО.

Щоб убезпечити педагогів, які працюють на ЗНО, Міністерство охорони здоров'я запропонувало їм добровільно провакцинуватися до початку тестів. Якщо людина відмовиться, їй не заборонять брати участь у проведенні ЗНО.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, 28 квітня набув чинності закон, яким випускників звільнили від обов'язкового проходження Державної підсумкової атестації.

Зазначимо, що столичні школи, садочки, вищі навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля відновлять роботу у звичайному режимі вже 5 травня.

Раніше освітній омбудсмен розповів, що освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно.

Додамо, що підсумкове оцінювання школярів цього року за потреби може проходити у дистанційному форматі.

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