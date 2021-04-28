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    Як школярам завершити навчальний рік: роз’яснення Міносвіти

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    Навчальний рік у школах повинен закінчитись не пізніше 1 липня - Як школярам завершити навчальний рік: роз’яснення Міносвіти
    Навчальний рік у школах повинен закінчитись не пізніше 1 липня
    Фото: EPA-EFE

    Українські школярі більшу частину року провели у дистанційному навчанні

    Підсумкове оцінювання школярів цього року за потреби може проходити у дистанційному форматі. Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки щодо організації завершення навчального року 2020-2021.

    «Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання», – підтвердили у МОН

    У відомстві також наголосили, що важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти.

    Зокрема перевести школярів на наступний рік навчання, а також видати табелі або документів про освіту випускникам в умовах посилених епідеміологічних заходів.

    Загалом навчальний рік у школах повинен закінчитись не пізніше 1 липня. При цьому у МОН нагадали, що за організацію навчального процесу протягом року відповідають педагогічні ради закладів. Тому школи самостійно визначають початок літніх канікул.

    Крім того, у відомстві наголошують, що цьогоріч випускники 11 класів звільнені від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації.

    Проте учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році, повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання для вступу.

    Додамо, що столичні школи, садочки, вищі навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля відновлять роботу у звичайному режимі вже 5 травня.

    Раніше освітній омбудсмен розповів, що освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно.

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    Теги: Міністерство освіти і науки освіта навчання карантин учні школярі освітній омбудсмен
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