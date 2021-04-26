ЗНО-2021. Оголошено графік додаткової сесії

Фото з відкритих джерел

ЗНО відбудеться з дотриманням карантинних обмежень

Додаткова сесія триватиме з 29 червня до 14 липня

Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 29 червня до 14 липня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком

Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Нагадаємо, протягом 6-18 травня 2021 року триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

10 квітня у більшості регіонів України відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.

Читайте також: