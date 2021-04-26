  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    ЗНО-2021. Оголошено графік додаткової сесії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ЗНО відбудеться з дотриманням карантинних обмежень - ЗНО-2021. Оголошено графік додаткової сесії
    ЗНО відбудеться з дотриманням карантинних обмежень
    Фото з відкритих джерел

    Додаткова сесія триватиме з 29 червня до 14 липня

    Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 29 червня до 14 липня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком

    Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

    Нагадаємо, протягом 6-18 травня 2021 року триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

    10 квітня у більшості регіонів України відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

    З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.

    Читайте також:
    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки школа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies