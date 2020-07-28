Порошенко: З десятків справ, відкритих проти мене, особливо пишаюся «справою Томос»
Порошенко підкреслив, що цей факт неймовірний, але справа про Томос теж розслідується
Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній церкві України. Про це сказав у своєму вітанні до Дня святкування Хрещення Руси-України лідер партії «Європейська солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко.
Порошенко підкреслив, що цей факт неймовірний, але така справа теж розслідується.
«І це ще не все. На ключових посадах в офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля», - наголосив лідер «Європейської солідарності».
Порошенко нагадав, що влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою.
«Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України. Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами», - зазначив п’ятий президент України.
Порошенко впевнений, що ПЦУ росте і шириться і закономірний історичний процес вже не можна зупинити, тим більше – розвернути назад.
Порошенко зазначив, що вибір князя Володимира виявився не лише релігійним, а й цивілізаційним.
«Майже вся Європа була на той час християнською. І вже за Ярослава Володимировича Київ став центром потужної європейської держави, інтегрованої у тогочасні політичні і культурні процеси континенту. «Праця Володимира була епохальною в житті української народу, за що князя цього й названо Великим. Це справді був великий реформатор, який міцною рукою повів Україну на Захід і прищепив їй західну культуру», – писав митрополит і просвітитель Іларіон Огієнко. Тож тисяча тридцять друга річниця Хрещення це більше, ніж релігійне свято. Тому цей день важливий для усіх українців. Незалежно від того, хто яку віру сповідує – християнську, мусульманську, іудейську, чи якусь іншу. Чи й взагалі хто є атеїстом», - наголосив у своєму вітанні лідер партії «Європейська солідарність».
Порошенко привітав кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Руси-України та побажав міцної віри в перемогу нашої держави та процвітання українського народу.
«Бережімо і зміцнюймо нашу єдність, нашу духовну свободу і нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим. Слава Україні!», - написав п’ятий президент України.
Як повідомлялося, сьогодні, 28 липня, в Україні відзначається День Хрещення України – Руси.
Нагадаємо, у червні експрезидент Петро Порошенко заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.
Помісна українська церква також зробила заяву на підтримку Порошенка.
Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.
До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.