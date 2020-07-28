Порошенко: З десятків справ, відкритих проти мене, особливо пишаюся «справою Томос»



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Петро Порошенко привітав усім з Днем Хрещення України-руси

Порошенко підкреслив, що цей факт неймовірний, але справа про Томос теж розслідується

Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній церкві України. Про це сказав у своєму вітанні до Дня святкування Хрещення Руси-України лідер партії «Європейська солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Порошенко підкреслив, що цей факт неймовірний, але така справа теж розслідується.

«І це ще не все. На ключових посадах в офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля», - наголосив лідер «Європейської солідарності».

Порошенко нагадав, що влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою.

«Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України. Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами», - зазначив п’ятий президент України.

Порошенко впевнений, що ПЦУ росте і шириться і закономірний історичний процес вже не можна зупинити, тим більше – розвернути назад.

Порошенко зазначив, що вибір князя Володимира виявився не лише релігійним, а й цивілізаційним.

«Майже вся Європа була на той час християнською. І вже за Ярослава Володимировича Київ став центром потужної європейської держави, інтегрованої у тогочасні політичні і культурні процеси континенту. «Праця Володимира була епохальною в житті української народу, за що князя цього й названо Великим. Це справді був великий реформатор, який міцною рукою повів Україну на Захід і прищепив їй західну культуру», – писав митрополит і просвітитель Іларіон Огієнко. Тож тисяча тридцять друга річниця Хрещення це більше, ніж релігійне свято. Тому цей день важливий для усіх українців. Незалежно від того, хто яку віру сповідує – християнську, мусульманську, іудейську, чи якусь іншу. Чи й взагалі хто є атеїстом», - наголосив у своєму вітанні лідер партії «Європейська солідарність».

Порошенко привітав кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Руси-України та побажав міцної віри в перемогу нашої держави та процвітання українського народу.

«Бережімо і зміцнюймо нашу єдність, нашу духовну свободу і нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим. Слава Україні!», - написав п’ятий президент України.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 липня, в Україні відзначається День Хрещення України – Руси.

Нагадаємо, у червні експрезидент Петро Порошенко заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Помісна українська церква також зробила заяву на підтримку Порошенка.

Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.