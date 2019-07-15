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    Пункт пропуску Майорське евакуювали - шукають вибухівку

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    Пункт пропуску Майорське евакуювали - шукають вибухівку

    Територія КПВВ обстежується групою розмінування

    На КПВВ Майорське в Донецькій області у зв'язку із повідомленням про замінування евакуювали цивільних осіб та весь персонал у безпечне місце.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    «Сьогодні зранку, безпосередньо перед відкриттям контрольних пунктів в’їзду-виїзду, о 05.45 від невідомої особи до служби «102» Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ Майорське», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що цивільних осіб, що очікували початку роботи перед контрольним пунктом, та весь персонал, який здійснює контрольно-перевірочні операції, евакуйовано в безпечне місце. Наразі територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС та вживаються всі необхідні заходи безпеки.

    Решта КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

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