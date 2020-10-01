Пункт пропуску Станиця Луганська не працює через пожежі



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Масштабна пожежа на Луганщині вирує другу добу

Вогонь дістався дороги, по якій люди перетинають КПВВ

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду Станиця Луганська тимчасово призупинив роботу. Причиною стали масштабні пожежі в Луганській області.

Про це повідомили в пресслужбі Станично-Луганської районної державної адміністрації.

Як зазначили в РДА, пожежа поширилася на автодорогу, по якій люди перетинають КПВВ. При цьому поблизу дороги почалася детонація вибухових пристроїв.

«У зв'язку з цим, на певний час припинена робота КПВВ Станиця-Луганська», - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, пожежа в Луганській області спалахнула учора, 30 вересня. Горіли 32 населених пункти. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п'ятеро осіб.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині