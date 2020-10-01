Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до п'яти



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На Луганщині знову горить ліс

Протягом доби в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж

У Луганській області в результаті масштабних пожеж загинули вже п'ять осіб. Ще 10 осіб госпіталізовані. Про це повідомляє МВС вранці у четвер, 1 жовтня.

Зазначено, що усього протягом доби в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Станом на ранок ліквідовано 82, триває гасіння ще 64 пожеж. При цьому вогонь швидко поширюється у зв'язку із сильним вітром.

«Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів», - повідомили в МВС.

За фактами пожеж у Луганській області правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч.2 ст.270 КК України).

Також у Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що збройні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.

1 жовтня у Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж.

30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.