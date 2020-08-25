ЗМІ розказали, як відома міжнародна компанія обходить «кримські санкції»



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Продаж обладнання здійснюється за допомогою різних схем

Світовий лідер у виробництві холодильного обладнання харківський холдинг UBC Group, 25% акцій якого належить Європейському банку реконструкції та розвитку, в обхід санкцій поставляє продукцію з окупованого Криму на територію країн ЄС, Росії та СНД, а також на території ОРДЛО.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Цензора» «Переклеювання етикеток, «сліпота» і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять «кримські санкції».

Як з’ясували журналісти, продаж обладнання здійснюється за допомогою різних схем.

Так, одним шляхом продажу є використання компанії ТОВ ТД «Холодильне обладнання» та ТОВ «Ю БІ СІ КУЛ-Б», зареєстрованих в Бєлгородській області. На обладнанні, яке постачається, натомість вказується юридична адреса і не вказується реальна адреса виробничих потужностей, які знаходяться на санкційній території.

Другий шлях, про який свідчать дані митних реєстрів України – це поставки на адресу двох контрагентів в Україні. «У митних реєстрах України за 2019 рік є поставки обладнання за фактом з окупованого Криму на адресу двох українських контрагентів: ТОВ ГРІН КУЛ (це новий завод UBC Group у Вінниці) і ПрАТ УКпостач (основна компанія UBC Group, яка є власником кримського заводу)», - йдеться в матеріалі.

Як свідчать документи, в такий спосіб здійснюється експорт товару з окупованого Криму в країни ЄС для міжнародної пивоварної корпорації Anheuser-Busch InBev, яка є одним з найбільших виробників пива у світі (частка на світовому ринку оцінюється в 28%).

За офіційними даними, свою продукцію UBC Group продає в близько 20 країн Європи та СНД. Серед покупців продукції – міжнародні компанії AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes.

За інформацією видання, є факти продажу продукції через РФ на окуповані території Донецької та Луганської областей. «Так, їхнє обладнання купувала компанія «Геркулес», відома роботою в ОРДЛО. У документах чітко зазначена адреса відвантаження в Красноперекопську. Експортером в ОРДЛО є ТОВ «Торговий дім «Пельмені і кефір», - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 30 липня 2014 року було ухвалено рішення Євросоюзу про заборону імпорту кримських товарів, які не мають української ліцензії. Ці заходи стосуються громадян ЄС і компаній, заснованих у ЄС. США запровадили таку заборону в грудні 2014 року. Відповідна постанова українського уряду діє з 16 січня 2016 року.