Пункти пропуску на Донбасі переходять на осінній графік
КПВВ на Донбасі
Фото: УНІАН
КПВВ на Донбасі скорочують час роботи
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі переходять на осінній графік.
Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.
Повідомляється, що з 1 вересня пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30.
Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори:
- «Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ» - КПВВ «Золоте» (не здійснює пропуск) ;
- «Горлівка - Бахмут» - КПВВ «Майорське»;
- «Донецьк - Курахове» - КПВВ «Мар'їнка»;
- «Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)» - КПВВ «Новотроїцьке«;
- «Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь» - КПВВ «Гнутове» (Піщевик);
- «Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар» - КПВВ «Станиця Луганська».