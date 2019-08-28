Пункти пропуску на Донбасі переходять на осінній графік



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КПВВ на Донбасі Фото: УНІАН

КПВВ на Донбасі скорочують час роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі переходять на осінній графік.

Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з 1 вересня пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30.

Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори: