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    Пункти пропуску на Донбасі переходять на осінній графік

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    КПВВ на Донбасі - Пункти пропуску на Донбасі переходять на осінній графік
    КПВВ на Донбасі
    Фото: УНІАН

    КПВВ на Донбасі скорочують час роботи

    Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі переходять на осінній графік.

    Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, що з 1 вересня пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30.

    Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори:

    • «Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ» - КПВВ «Золоте» (не здійснює пропуск) ;
    • «Горлівка - Бахмут» - КПВВ «Майорське»;
    • «Донецьк - Курахове» - КПВВ «Мар'їнка»;
    • «Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)» - КПВВ «Новотроїцьке«;
    • «Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь» - КПВВ «Гнутове» (Піщевик);
    • «Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар» - КПВВ «Станиця Луганська».
    Маріуполь КПВВ Горлівка Донецьк
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