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    Думки вголос

    Росіяни сидять без штанів, але відчувають власну причетність до вирішення світових проблем

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Розсилка
    Росіяни сидять без штанів, але відчувають власну причетність до вирішення світових проблем

    Народу в Росії старанно пояснюють, що їхні власні проблеми не такі вже й важливі - набагато важливіше вирішити напружену ситуацію в світі

    Мовою оригіналу

    Как вы понимаете, я не арабист, не востоковед, и не знаток хитросплетений ливийского ландшафта. В принципе, скажу вам откровенно, мне по-человечески вообще всё равно, кто приехал в Москву, зачем, какие будет последствия у всех этих переговоров. Меня забавляет только, что ливийский команданте должен иметь звание ну никак не меньше фельдмаршала. Иначе – как-то несолидно. Времена Каддафи, который был полковником, судя по всему, прошли.

    Но мои ухмылки и равнодушие вступают в контрастное противоречие с позицией руководства моей страны. Переговоры и примирение враждующих сторон в далекой полудикой стране подаются как важнейшая государственная задача. И пускай! И хорошо! И дай бог наши стратеги всех там помирят – этих фельдмаршалов с генералиссимусами! Всяко лучше, чем люди продолжили бы убивать друг друга. И пускай Путин или кто-то другой похвастается и скажет, что Америка там всё испортила, взболомутила, а мы теперь разгребаем завалы, тушим пожар войны и несем мир братскому народу. Это даже будет похоже на правду.

    Россия в последнее время действительно нашла свою относительно выгодную нишу на мировой арене, пользуясь идейной близостью ко всем этим фельдмаршалам. Нам с ними проще найти общий язык, чем так называемому цивилизованному миру. Однако меня другое интересует.

    Получается, что есть экспортный вариант России и есть вариант для внутреннего потребления. Как было и в советские годы. Народу старательно объясняют, что наши собственные проблемы не так уж важны – гораздо важнее разрешить напряженную ситуацию в мире. Мы и сорок лет назад как добрых знакомых знали в лицо лидеров какой-нибудь Анголы, Мозамбика, Вьетнама, Ливии и так далее. Мы им помогали, заботились о них, переживали. А что в своих собственных магазинах мяса не было – это пустяки в сравнении с мировой революцией. Говорить о ценах, тарифах, налогах и погружении страны в болото – скучно. А вот обсуждать на федеральных каналах часами проблемы Ливии или Сирии – это весело. Сидя без штанов все-таки приятно чувствовать собственную причастность к решению судеб мира. И наше руководство, идя нам на встречу, занимается тем, что ему действительно интересно и что у него хоть как-то еще местами получается.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Сирія Путін Лівія
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