Путін може прийняти Помпео після його зустрічі з Лавровим у Сочі, - Пєсков



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Держсекретар США Майк Помпео Фото: РИА Новости

Інформоване джерело повідомило, що «візит держсекретаря США може відбутися вже в середині цього місяця»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не відкидає, що глава російської держави Володимир Путін може прийняти держсекретаря США Майка Помпео після переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Між Помпео та Лавровим заплановано переговори, і ви знаєте, МЗС РФ вже зробило про це відповідну заяву. Це головне, що заплановано у Помпео в Сочі. А вже за підсумками цих переговорів глав дипломатичних відомств ми не виключаємо, що Помпео буде прийнятий президентом Росії», - сказав Д.Пєсков журналістам у вівторок.

Раніше у вівторок інформоване джерело повідомило, що «візит держсекретаря США може відбутися вже в середині цього місяця».

Це буде перший візит Помпео до Росії як глави американського зовнішньополітичного відомства.

Зазначимо, що Помпео 7 травня в останню хвилину скасував візит до Берліна.

Як повідомлялося, напередодні Помпео зустрівся з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Головною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стала ситуація у Венесуелі. Сторони також порушили проблематику України, Сирії та питання стратегічної стабільності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.