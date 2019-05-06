Мадуро може навідатися до РФ наступного місяця



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Ніколас Мадуро востаннє відвідував РФ в грудні 2018 року

Президент Венесуели може взяти учать в Петербурзькому міжнародному економічному форумі

МЗС Венесуели заявило про те, що глава держави Ніколас Мадуро може приїхати до РФ наступного місяця. Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на російські ЗМІ.

Венесуельський президент може взяти учать в традиційному міжнародному економічному форумі, який проходить щороку в Санкт-Петербурзі. Востаннє Ніколас Мадуро відвідував РФ в грудні 2018 року.

Місто Москва поряд із Гаваною і Пекіном є одним із головних прихильників режиму Ніколаса Мадуро, та підтримує його в умовах двовладдя у Венесуелі і боротьби із опозиційним політиком Хуаном Гуайдо.

Раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Росія має згорнути свою присутність у Венесуелі, і ця позиція Вашингтона не зміниться.

Також Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що 2 травня в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення. Також 2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

4 травня Гуайдо визнав, що спроба повалення Мадуро зазнала невдачі.