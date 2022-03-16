Путін зробив низку нових шокуючих заяв з бункера

В Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Президент Росії Володимир Путін назвав Захід «імперією брехні» і заявив, що намагаючись «відмінити» Росію, той зірвав із себе «всі маски пристойності». Про це він повідомив під час наради щодо заходів підтримки регіонів, повідомляють росЗМІ.

«Ми розуміємо, який ресурс має ця «імперія брехні», але проти правди і справедливості вона все одно безсила. Росія послідовно доводитиме свою позицію до всього світу», – сказав Путін.

Окремо російський президент вважає, що існують деякі особи, які бажають бути у «вищій касті» та сидіти на Заході. Насправді ж, додав Путін, саме таких любителів розкоші Захід лише використовує. При цьому він відмовився засуджувати власників вілл у Маямі та любителів фуагра.

«Захід намагається розколоти російське суспільство і використовувати «п'яту колону» – ставка на націонал-зрадників, тих, хто заробляє гроші тут, а живе там», – заявив Путін.

Нагадаємо, 15 березня Європейський Союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації за військову агресію проти України.

Також Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен.

Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.