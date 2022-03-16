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    У Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам (фото)

    У Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам (фото)
    фото з відкритих джерел

    У священника було знайдено листування з російськими спецслужбами

    Сьогодні в Києві було затримано священника російського патріархату отця Онуфрія (УПЦ МП) за допомогу російській армії.

    Під час обшуку будинку з'ясувалося, що священник російського патріархату співпрацював із спецслужбами Росії.

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    У Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам (фото)
    У Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам (фото)
    У Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам (фото)
    У Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам (фото)
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, через війну в Україні всередині УПЦ МП набирає сили тенденція на відділення від Російської православної церкви. Це визнав заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич в інтерв'ю «Радіо Свобода».
    Речник УПЦ (МП) прокоментував низку заяв патріарха РПЦ Кирила, а також інформацію про те, що той благословив російських військовослужбовців на війну проти України:
    «Багато священників і навіть єпископів припинили поминати Патріарха Кирила. Щонайменше, 15 єпархій з 53 церкви (УПЦ (МП) ред.) заявили про припинення поминання. Те, що робить патріарх – це його особистий гріх», – додає протоієрей.

    Раніше повідомлялось, що Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

    Напередодні по всій Україні СБУ затримала 60 колаборантів та 20 ДРГ.

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    Теги: росія церква війна злочин
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    У Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам (фото)