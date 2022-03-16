«Проклинаємо все на світі». Окупант розповів дружині про жахи війни

Росіяни вже не розуміють, чому їх змушують воювати в Україні

«Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєприпасів немає, солярки немає», – скаржиться загарбник

Російські загарбники в Україні не мають їжі та води, а сухпайок вже ділять на двох. Про це свідчать нові плівки розмов, перехоплені СБУ.

«Їди нема, води нема. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого нема. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєприпасів немає, солярки немає», – скаржиться своїй дружині російський окупант.

Натомість вона відповідає, що в них також все погано, адже зникли «Пепсі-кола», «Зара» і «Бершка».

І для неї відсутність «Пепсі» – не менш болюча тема, ніж те, що її чоловік на війні в Україні вбиває цивільних і цілком ймовірно, що тут і загине.

Нагадаємо, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

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