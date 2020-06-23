«Путин – наш президент». Бот отримав рік тюрми за заклики у соцмережі
Чоловіка визнано винним за статтею «Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади»
Дергачівський районний суд Харківської області визнав винним місцевого мешканця у публічних закликах до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України) і призначив один рік позбавлення волі
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 18 червня.
За матеріалами справи обвинувачений 18 серпня 2019 року зареєструвався у Facebook під чужим іменем Роман Слюсарев. Того ж дня він опублікував під цим акаунтом чотири дописи, в яких закликав до захоплення будівель відділу поліції у Чугуєві Харківської області, Верховної Ради і Офісу президента України.
«После решительных шагов, в Харькове мы делаем Харьковскую народную республику, а потом присоединяемся к нашем братья россиянам! И Украина станет одной большой Россией», - сказано у дописі.
Крім цього, обвинувачений закликав небайдужих громадян брати зброю у захоплювати владу в Україні з подальшим входженням територій країни до складу Російської Федерації.
«Тогда наши братья наступят с Донбаса и мы наконец войдём в состав Российской Федерации. Где нас ждут, где от нас в первую очередь ждут решительных действий. Путин наш президент, ни какой ни Зеленский или Порошенко, это враги народа!» - зазначено у дописі Facebook.
Згідно з висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса від 13 січня 2020 року, у вказаних матеріалах, що розміщені на сторінці Романа Слюсарева у Facebook є висловлювання, висловлені у формі закликів до захоплення й утримання будівель або споруд, які належать органам влади; створення з цією метою певних воєнізованих або збройних формувань чи груп; фактичне створення та функціонування органів державної влади, правоохоронних органів, органів правосуддя замість вже існуючих; а також до вчинення інших дій, зокрема таких, що мають насильницький характер.
У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину і щиро розкаявся, підтвердив факт і обставини вчинення злочину. Однак від надання пояснень відмовився, скориставшись ст. 63 Конституції України.
Суд дійшов висновків, що вина обвинуваченого у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 109 КК України доведена в повному обсязі і підтверджується доказами, які є в матеріалах кримінального провадження.
Довідково. Ботами прийнято називати людей, які використовують чужі імена та фотографії у соціальних мережах, з метою донесення інформації різного змісту, здедільшого, провокативного. Часто зміст таких повідомлень має комерційну складову. Свого часу журналісти-розслідувачі викрили цілу «ботоферму», яка писала ряд проплачених коментарів.