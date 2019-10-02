Путін готовий підписати новий контракт на транзит газу через Україну за нормами Євросоюзу



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Москва готова підписати контракт з Києвом, якщо «Нафтогаз», зокрема, ремить ГТС України в окрему компанію

РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в Євросоюз на рік

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий підписати новий контракт на транзит газу через територію України за європейськими правилами.

Про це він повідомив під час свого виступу на «Енергетичному тижні» в Росії, повідомляють російські ЗМІ.

Як заявив Путін, РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в Євросоюз на рік, якщо не вдасться укласти нову угоду.

За його словами, Москва готова підписати контракт з Києвом щодо газу на основі європейського законодавства, в тому разі, якщо «Нафтогаз» завершить імплементацію європейських правил в Україні, зокрема, проведе анбандлінг (виокремить ГТС України в окрему компанію).

Нагадаємо, раніше на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу у Брюсселі міністр енергетики РФ Олександр Новак виступив з подібною пропозицією. Він заявив, що Росія готова забронювати українські потужності для транспортування газу.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз розраховує домогтися прогресу на наступних тристоронніх переговорах з участю Росії і України, що пройдуть у другій половині жовтня. У Брюсселі хочуть підписання довгострокового контракту про транзит газу.

У свою чергу, голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив про стриманий оптимізм у переговорах з Москвою. Він назвав головним досягненням тристоронніх газових переговорів у Брюсселі початок обговорення європейських правил транзиту газу через Україну.