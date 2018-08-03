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    Путін підписав закон про створення російських офшорів

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    Острів&nbsp;Октябрський в Калінінграді став російськиим офшором - Путін підписав закон про створення російських офшорів
    Острів Октябрський в Калінінграді став російськиим офшором

    Президент РФ підписав закон про пільгові зони на островах Російський та Октябрський

    Президент Росії Володимир Путін затвердив пакет законів про створення на острові Російський у Приморському краї і острові Октябрський в Калінінградській області зон з пільговими умовами для роботи іноземних компаній – спеціальних адміністративних районів (САР).

    Документи опубліковані на офіційному порталі правової інформації. Їх прийняла раніше Держдума і схвалила Рада Федерації, повідомляють «Ведомости».

    Стати резидентами офшорів зможуть тільки зареєстровані за кордоном компанії, випливає з документів. Крім того, треба буде інвестувати в Росії як мінімум мінімум 50 млн руб. за півроку після реєстрації в регіонах. Під інвестиціями розуміються вклади в статутний капітал, фонд або внески в майно російських компаній.

    Ще одна нова умова – компанія, яка перереєстровується, повинна бути створена до січня 2018 р., а контролюючі її особи не повинні змінюватися до січня 2017 р. У цих спеціальних економічних зонах діятимуть низькі податкові ставки і пом'якшений контроль.

    Отримати доступ до інформації про бенефіціарів резидентів територій зможуть тільки керуюча компанія, контролюючі органи та суди. Платити податки з прибутку від продажу активів і з отриманих дивідендів не доведеться, з виплачених – 5%.
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