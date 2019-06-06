Путін пояснив, чому його не запросили на святкування у Нормандію



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«Я що, весільний генерал, чи що? Мені своїх справ вистачає тут», - сказав Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не бачить проблеми в тому, що його не запросили на святкування 75-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії, яке сьогодні відзначається у Франції.

«З приводу запрошення... Ми теж не всіх запрошуємо і не на кожен захід. Чому мене повинні обов'язково всюди кудись запрошувати? Я що, весільний генерал, чи що? Мені своїх справ вистачає тут. Це взагалі не проблема», - сказав Путін на зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств.

«Якщо зайнятися якоюсь конспірологією, можна собі уявити, що західні лідери хотіли пошепотітися між собою перед тим, як почати якісь контакти з нами», - додав президент РФ.

Як відомо, в урочистостях, які проходять в Нормандії, беруть участь представники понад 10 країн, в тому числі президенти Франції і США Еммануель Макрон і Дональд Трамп.

Нагадаємо, у південній Англії з участю Трампа пройшла урочиста церемонія вшанування 75-ї річниці висадки військ у Нормандії, яку також називають D-Day.

Джерело: Интерфакс