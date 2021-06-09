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    Путін точно не залишив ідеї «Новоросії» – Клімкін

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    Ексміністр переконаний, що Путін і надалі буде провокувати внутрішні сплески, маніпулювати загрозами з гібридною дестабілізацією - Путін точно не залишив ідеї «Новоросії» – Клімкін
    Ексміністр переконаний, що Путін і надалі буде провокувати внутрішні сплески, маніпулювати загрозами з гібридною дестабілізацією
    Фото з відкритих джерел

    «Усе озброєння залишилось на місці, а військові відійшли мінімально», – Клімкін про загрозу вторгнення Росії в Україну

    Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін свого часу неодноразово прогнозував можливе вторгнення Росії. В інтерв’ю «Главкому» він розповів, наскільки небезпека прямого вторгнення з боку країни-агресорки зараз посилилася у порівнянні, скажімо, з річною давниною.

    «Росія до цього підготувалася логістично, зрозуміла, як розставити війська, все озброєння залишилось на місці, а військові відійшли мінімально. Як тільки Путін зрозуміє, що настав момент, він, як дзюдоїст, обов’язково в цю історію піде. Чи піде він на всю територію України – я не впевнений. Він буде це намагатися комбінувати з внутрішніми сплесками, загрозами, з гібридною дестабілізацією, але, тим не менше, піти, наприклад, з Півдня чи з іншого напрямку він, звичайно, може. Найімовірніше, це не буде масове вторгнення, а будуть елементи вторгнення, які дозволять Путіну показати себе сильним президентом. Ну, а привід завжди знайти можна», – наголосив Клімкін.

    Дипломат додав, що Путін уникає різкої реакції, він розуміє, що США та інші держави можуть дуже послідовно діяти і дуже жорстко реагувати. «Це насправді – головне, що йому заважає, але він точно не залишив ідеї інкорпорувати так звану Новоросію до Росії. Такі розмови в Москві постійно ведуться, просто вони будуть шукати привід для цього в майбутньому», – розповів ексміністр.

    Говорячи про радикальні методи утихомирення «гарячих голів» у Кремлі, Клімкін підкреслив, що серед них може бути обмеження енергетичного експорту, повна заборона високотехнологічного експорту, повна заборона доступу до фінансових ринків, санкції на активи найближчого оточення Путіна, які є також його особистими.

    Додамо, що очільник американської дипломатії Ентоні Блінкен приєднається до президента США Джо Байдена під час низки самітів у Європі, а також на зустрічі з Володимиром Путіним. Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному речником Держдепартаменту США Недом Прайсом.

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    Теги: Росія Павло Клімкін Україна
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    Путін точно не залишив ідеї «Новоросії» – Клімкін