Путін відмовився від дебатів на радіо і ТБ

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року

Виборчий штаб кандидата в президенти Росії Володимира Путіна відмовився від безкоштовного ефіру для дебатів на федеральних телеканалах, повідомила голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова. Вона зазначила, що ЦВК отримала відповідну заяву 10 лютого, організації телерадіомовлення отримали про це повідомлення. «Кандидат Путін



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Володимир Путін

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року

Виборчий штаб кандидата в президенти Росії Володимира Путіна відмовився від безкоштовного ефіру для дебатів на федеральних телеканалах, повідомила голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова.

Вона зазначила, що ЦВК отримала відповідну заяву 10 лютого, організації телерадіомовлення отримали про це повідомлення.

«Кандидат Путін відмовився від часу, який виділяється для дебатів на загальноросійському телебаченні, від дебатів на регіональному телебаченні відмови не надходило, так само, як і від ефірного часу для розміщення агітаційних матеріалів», – сказала секретар ЦВК Майя Грішина.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року, у них братимуть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Путін скасував найближчі публічні заходи.

За інформацією ЗМІ, причини можуть бути різними: як хвороба, так і ускладнення ситуації в Сирії.

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