Путін відреагував на можливе об'єднання РФ і Білорусі
Володимир Путін
Путін вважає, що немає жодних підстав для державного об'єднання
Президент РФ Володимир Путін спростував можливе об'єднання Росії і Білорусі по закінчення свого президентського терміну - 2024 році.
Про це повідомляють росЗМІ.
Путін заявив, що немає ніяких підстав для державного об'єднання з Білоруссю.
«Ми ставимося до цього з розумінням і повагою. Так склалося, що ми живемо в різних країнах... Сьогодні немає жодних підстав для державного об'єднання. У нас немає таких планів, цілей», - додав він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії та Білорусі. Тоді глава російського уряду зазначив, що групу очолюватиме міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін.