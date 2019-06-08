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    Путін відреагував на можливе об'єднання РФ і Білорусі

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    Володимир Путін - Путін відреагував на можливе об'єднання РФ і Білорусі
    Володимир Путін

    Путін вважає, що немає жодних підстав для державного об'єднання

    Президент РФ Володимир Путін спростував можливе об'єднання Росії і Білорусі по закінчення свого президентського терміну - 2024 році.

    Про це повідомляють росЗМІ.

    Путін заявив, що немає ніяких підстав для державного об'єднання з Білоруссю.

    «Ми ставимося до цього з розумінням і повагою. Так склалося, що ми живемо в різних країнах... Сьогодні немає жодних підстав для державного об'єднання. У нас немає таких планів, цілей», - додав він.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії та Білорусі. Тоді глава російського уряду зазначив, що групу очолюватиме міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін.

    міністр Путін президент
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