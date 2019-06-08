Путін відреагував на можливе об'єднання РФ і Білорусі



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Володимир Путін

Путін вважає, що немає жодних підстав для державного об'єднання

Президент РФ Володимир Путін спростував можливе об'єднання Росії і Білорусі по закінчення свого президентського терміну - 2024 році.

Про це повідомляють росЗМІ.

Путін заявив, що немає ніяких підстав для державного об'єднання з Білоруссю.

«Ми ставимося до цього з розумінням і повагою. Так склалося, що ми живемо в різних країнах... Сьогодні немає жодних підстав для державного об'єднання. У нас немає таких планів, цілей», - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії та Білорусі. Тоді глава російського уряду зазначив, що групу очолюватиме міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін.