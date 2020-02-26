Посольство перевіряє заяву МВС Росії про затримання «українських наркоторговців»
Поліція РФ стверджує, що вилучила майже тонну наркотиків в ході спецоперації
МВС РФ заявило, що поліція у Володимирській області затримала «групу українських наркодилерів»
Посольство України в РФ перевіряє інформацію про нібито затримання у Владимирській області «українських нарковиробників і торговців» та вилучення майже тонни синтетичних наркотиків.
Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, пише Укрінформ.
«Наше посольство в РФ наразі перевіряє зазначену інформацію. Офіційних повідомлень від місцевої влади щодо зазначеного інциденту наші дипустанови в Росії не отримували», - зазначив він.
Також у січні поліція Київщини ліквідувала черговий Telegram-канал з продажу наркотиків.