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    Посольство перевіряє заяву МВС Росії про затримання «українських наркоторговців»

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    Поліція РФ стверджує, що&nbsp;вилучила майже тонну наркотиків в ході спецоперації&nbsp; - Посольство перевіряє заяву МВС Росії про затримання «українських наркоторговців»
    Поліція РФ стверджує, що вилучила майже тонну наркотиків в ході спецоперації 

    МВС РФ заявило, що поліція у Володимирській області затримала «групу українських наркодилерів»

    Посольство України в РФ перевіряє інформацію про нібито затримання у Владимирській області «українських нарковиробників і торговців» та вилучення майже тонни синтетичних наркотиків.

    Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, пише Укрінформ.

    «Наше посольство в РФ наразі перевіряє зазначену інформацію. Офіційних повідомлень від місцевої влади щодо зазначеного інциденту наші дипустанови в Росії не отримували», - зазначив він.

    Раніше глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Володимирській області та вилучили майже тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.
    Зазначимо, що раніше чемпіона Росії з боксу офіційно визнали наркоманом У його крові виявили кокаїн та каннабіноїди. 
    До слова, у лютому на Полтавщині затримали наркобандуЗазначається, що наркобізнес організував 52-річний житель Кременчука. Зловмисник долучив до угруповання майже 20 осіб, серед яких були також екс-співробітники міліції. Наркотики виготовлялися в приватному будинку в одному із сіл Кременчуцького району.

    Також у січні поліція Київщини ліквідувала черговий Telegram-канал з продажу наркотиків.

     

    МЗС Росія МВС наркотики посольство поліція
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