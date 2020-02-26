У трьох росіян з лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус



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У РФ з Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess, де зареєстровано великий спалах Covid-19

До РФ повернулися восьмеро росіян, у трьох із яких виявлено коронавірус

У трьох росіян, евакуйованих у Казань з круїзного лайнера Diamond Princess, підтверджено коронавірус.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на голову Росспоживнагляду Анну Попову.

«У трьох підтверджено діагноз вірусологічними методами, не одним, а кількома. І сьогодні ці люди залишаються під наглядом», – сказала Попова на брифінгу в Москві в середу.

Як повідомлялося, 22 лютого в РФ із Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess, де зареєстровано великий спалах Covid-19.

До РФ повернулися восьмеро росіян, у трьох із яких у період перебування на лайнері було виявлено коронавірус. Повідомлялося, що захворювання у них протікає у легкій формі без виражених симптомів та ускладнень.