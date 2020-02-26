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    У трьох росіян з лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус

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    У РФ з Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess, де зареєстровано великий спалах Covid-19 - У трьох росіян з лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус
    У РФ з Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess, де зареєстровано великий спалах Covid-19

    До РФ повернулися восьмеро росіян, у трьох із яких виявлено коронавірус

    У трьох росіян, евакуйованих у Казань з круїзного лайнера Diamond Princess, підтверджено коронавірус.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на голову Росспоживнагляду Анну Попову.

    «У трьох підтверджено діагноз вірусологічними методами, не одним, а кількома. І сьогодні ці люди залишаються під наглядом», – сказала Попова на брифінгу в Москві в середу.

    Як повідомлялося, 22 лютого в РФ із Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess, де зареєстровано великий спалах Covid-19.

    До РФ повернулися восьмеро росіян, у трьох із яких у період перебування на лайнері було виявлено коронавірус. Повідомлялося, що захворювання у них протікає у легкій формі без виражених симптомів та ускладнень.

    Раніше повідомлялося про смерть чотирьох пасажирів Diamond Princess від коронавірусу.

    На початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

    19 лютого карантин було знято, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег. Для дозволу на висадку в пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

     

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