У трьох росіян з лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус
До РФ повернулися восьмеро росіян, у трьох із яких виявлено коронавірус
У трьох росіян, евакуйованих у Казань з круїзного лайнера Diamond Princess, підтверджено коронавірус.
Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на голову Росспоживнагляду Анну Попову.
«У трьох підтверджено діагноз вірусологічними методами, не одним, а кількома. І сьогодні ці люди залишаються під наглядом», – сказала Попова на брифінгу в Москві в середу.
Як повідомлялося, 22 лютого в РФ із Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess, де зареєстровано великий спалах Covid-19.
До РФ повернулися восьмеро росіян, у трьох із яких у період перебування на лайнері було виявлено коронавірус. Повідомлялося, що захворювання у них протікає у легкій формі без виражених симптомів та ускладнень.
На початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.