Путін втратив лідерство у рейтингу найвпливовіших людей світу

Найвпливовішою людиною світу визнано лідера Китаю

Очолив список голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Президент Росії Володимир Путін уперше за п’ять років втратив лідерство у рейтингу і опинився на другій сходинці. Рейтинг найвпливовіших людей світу опублікував американський журнал Forbes. Третє місце редакція журналу віддала президенту США Дональду Трампу. Минулоріч він



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Президент Росії Володимир Путін уперше за п’ять років втратив лідерство у рейтингу Forbes

Найвпливовішою людиною світу визнано лідера Китаю

Очолив список голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Президент Росії Володимир Путін уперше за п’ять років втратив лідерство у рейтингу і опинився на другій сходинці.

Рейтинг найвпливовіших людей світу опублікував американський журнал Forbes.

Третє місце редакція журналу віддала президенту США Дональду Трампу. Минулоріч він зайняв друге місце. Трамп, відзначає журнал, за час перебування у Білому домі так і не зміг позбутися ряду обвинувачень і скандалів.

У першу п’ятірку найвпливовіших людей світу також потрапили канцлерка Німеччини Ангела Меркель і найбагатша людина на планеті, засновник Amazon.com Джефф Безос.

Журнал пояснив перше місце Сі Цзіньпіна тим, що китайський лідер домігся скасування конституційної заборони очолювати Комуністичну партію Китаю більше одного терміну і переобрався на пост глави країни.

До топ-10 рейтингу також увійшли Папа Римський Франциск, засновник Microsoft Білл Гейтс, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і співзасновник Google Ларрі Пейдж.

Рейтинг складається з 75 людей – одна людина на кожні 100 мільйонів мешканців планети (усього приблизно 7,5 млрд чоловік живуть на Землі).

Зазначимо, на 73-ому місці журнал розмістив ватажка терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакрі аль-Багдаді.

У рейтингу лише п’ять жінок – канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, голова General Motors Мері Барра і керівниця Fidelity Investments Ебігейл Джонсон.

Найбільше у списку громадян США – 40 людей.