П’яні терористи наїхали на власну міну під Донецьком

Українські військовослужбовці припускають, що окупанти звинуватять ЗСУ в цьому інциденті

Сьогодні на Донбасі окупанти знищили УАЗ, наїхавши на власну протитанкову міну ТМ-62. Про це повідомляє пресцентр 10 окремої гірничо-штурмової бригади в Facebook.

За інформацією відомства, водій був п’яний. Автомобіль у результаті наїзду був повністю знищений.

«У результаті потужного вибуху УАЗ знищений. У зв’язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості алкоголю в крові – не є можливим», – йдеться в повідомленні.

Також невідомо, чи був хтось ще в транспортному засобі.

Українські військовослужбовці припускають, що окупанти звинуватять ЗСУ в цьому інциденті.

«Чекаємо чергових безглуздих звинувачень ЗСУ з метою приховати власну неспроможність і відсутність контролю за особовим складом горе-командирами уявної республіки», – резюмували військові.