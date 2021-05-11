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    П’яні терористи наїхали на власну міну під Донецьком

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    Кількість загиблих бойовиків наразі невідома - П’яні терористи наїхали на власну міну під Донецьком
    Кількість загиблих бойовиків наразі невідома
    Фото з відкритих джерел

    Українські військовослужбовці припускають, що окупанти звинуватять ЗСУ в цьому інциденті

    Сьогодні на Донбасі окупанти знищили УАЗ, наїхавши на власну протитанкову міну ТМ-62. Про це повідомляє пресцентр 10 окремої гірничо-штурмової бригади в Facebook.

    За інформацією відомства, водій був п’яний. Автомобіль у результаті наїзду був повністю знищений.

    «У результаті потужного вибуху УАЗ знищений. У зв’язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості алкоголю в крові – не є можливим», – йдеться в повідомленні.

    Також невідомо, чи був хтось ще в транспортному засобі.

    Українські військовослужбовці припускають, що окупанти звинуватять ЗСУ в цьому інциденті.

    «Чекаємо чергових безглуздих звинувачень ЗСУ з метою приховати власну неспроможність і відсутність контролю за особовим складом горе-командирами уявної республіки», – резюмували військові.

    Теги: вибух окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Донеччина водій військові автомобіль УАЗ
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