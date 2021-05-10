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    Листи з Луганська. Хто йде в окупаційну «владу»? Запам'ятайте ці обличчя

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

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    &laquo;Голова ради міністрів ЛНР генерал-майор народної міліції&raquo; Сергій Козлов - Листи з Луганська. Хто йде в окупаційну «владу»? Запам'ятайте ці обличчя
    «Голова ради міністрів ЛНР генерал-майор народної міліції» Сергій Козлов

    Ви спробуйте ще знайти когось, хто хотів би бути «міністром»

    Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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    Вы думаете, быть «министром» в «ЛНР» это что-то всем на зависть? Да как бы не так. Вы попробуйте ещё отыщите хоть кого-то, что хотел бы быть «министром» или согласился на это хлебное место за здорово живешь. И причин на это несколько. Во-первых, «республика» маленькая, и здесь буквально все знают друг друга. Не нужно проходить долгой проверки в «МГБ», чтобы собрать всю линейку сведений о человеке: кто его родители, откуда они и откуда он сам. И каким бы хорошим человеком с чистой биографией не был «министр», всегда найдется кто-то, что с ним бухал, куролесил, учился и гулял, а дальше пути-дорожки разошлись. Рассказчик так и осел на задворках большой жизни, а его вчерашний подельник пошёл вверх (здесь обязательно ввернут о заслугах или деньгах его отца или матери, без которых ничего бы у него не вышло, и сел бы он в тюрьму, как и половина его товарищей). Чтобы пережить узнаваемость такого рода, нужно иметь небывалое мужество и иммунитет. Не для кого ни секрет, что каждый министерский работник тянет на работу половину нужных ему людей – за кого-то его просят, кому-то он чем-то обязан, кому-то его просто жаль и нужно устроить. Место в «министерстве» как ни крути теплое – столовая, зарплата, чистые кабинеты. Это не дворы мести.

    Склад так званого «совміну «ЛНР»: Козлов і його команда (зображення клікабельне)

    Склад так званого «совміну «ЛНР»: Козлов і його команда (зображення клікабельне)

    Вот, скажем, Светлана Малахова – «министр» труда и социальной политики ЛНР. Личность одиозная и достойная своего места в истории уже тем, что пережила всех, кто с ней работал на аналогичных должностях с самого начала. Барышня из провинции. С амбициями. В своем городке ей удалось пробиться в местную администрацию, но дальше дело не шло – везде были свои люди. И не случись событий 2014 года, дальше ее родного города ее никто бы так и не знал. Но в 2014 вышло так, что она, как и многие оказалась в нужном месте в нужно время. Других не было – уехали, определялись, были в тени. А она вот, на виду, дело знает, готова работать. Переехала в Луганск сразу же, с четкой уверенность не возвращаться уже в свою тьмутаракань никогда. И внешность у неё не министерская, и привычки провинциальные. Но это все такое, наживное. Дальше она стала набирать команду. Шли к ней тогда всякие – из коммерческих структур, из центров социальных служб для молодежи. Вроде и с навыками работы, но все не то. Ей нужны были преданные люди. Те, кто готов, как и она, работать по 12-14 часов шесть дней в неделю. Но у всех были семьи, дети, дела, обязанности, болезни, декреты и прочее-прочее, что дамочки ставили во главу угла, и на такой горячей работе просто ломались. Не каждая готова была оставаться после работы, перерабатывать за здорово живешь, выходить в выходные по звонку, а по редким выходным дням на митингах создавать массовку.


    «Міністр праці та соціальної політики «ЛНР» Світлана Малахова. Переїхала до Луганська з чіткою установкою не повертатися ніколи в свою тьмутаракань ніколи

    «Міністр праці та соціальної політики «ЛНР» Світлана Малахова. Переїхала до Луганська з чіткою установкою не повертатися ніколи в свою тьмутаракань ніколи

    Народ роптал – тяжело с ней. А Малахова в выражениях не скупилась – хотите и дальше грязь из-под ногтей выковыривать, уходите, все в ваших руках. Если замужем лучше – сидите дома. Могла послать и по-матерному, а барышням из ее команды идти некуда, да кому на Малахову пожалуешься, если она министр, а они без роду-племени и заступиться за них некому. Одна в сердцах уйдет, а другие подумают, что семью нужно кормить, детей поднимать, а зарплата в «министерстве» выше всякой средней по «республике», смысл глумления барышни-министра потерпеть есть.

    И Малахова работала не на страх, а на совесть. Девиза своего не скрывала – кресло это ее пожизненно, она его никому не отдаст, и в свою провинцию вернется только вперед ногами. Не то, чтобы она так уж за «республику», скорее она за свои собственные интересы. И если она пережила всех своих коллег, смогла продержаться и выдержать все проверки, уходить ей сейчас совсем не резон.

    Или вот ещё яркий пример – Ольга Долженко, заместитель министра образования. Кто ее знает? Да для всех она как черт из табакерки. Такой живчик с задором комсомолки, когда есть цель и нет никаких препятствий.

    Ольга Долженко, заступник «міністра освіти». Її підвищували швидше, щоб позбутися від її натиску на попередньому місці роботи
    Ольга Долженко, заступник «міністра освіти». Її підвищували швидше, щоб позбутися від її натиску на попередньому місці роботи

    Нужно быть, она будет. Нужно собрать массовку – соберет. Все прямо, без извилин, без подковерных игр, с пугающей прямотой. Не потому, что она такая честная, а потому что для хитрости нужен тонкий ум и какой-никакой интеллект. А она из вчерашних секретарей машколледжа. Да, с амбициями, как и многие. Но кто-то свои амбиции пересмотрел в свете всех событий, но только не она. Она вначале стала заместителем декана, после проректором по воспитательной работе Национального университета имени Владимира Даля, а после сразу заместителем министра образования. Пережить ее щенячий энтузиазм не всем под силу. Все же понимают распоряжения – нужно сделать вид. Изобразить. А она понимает все буквально, иначе не может. Если нужны люди, значит в любую погоду нужно собрать массы. Если конкурс, то по всем правилам, если субботник, то показательный, и в дождь, и в снег. И её повышали скорее, чтобы избавиться от ее напора на предыдущем месте ее работы. Не сложилось с кандидатской, так вышло. Но зачем заместителю министра ученая степень? И она вполне комфортно себя чувствует уже со вторым министром – быть заместителем всегда чуть проще, чем быть первым.

    Яркая личность – первый помощник чего-то там Юрий Першиков. Его знают все – он личность медийная. Но попробуйте вспомнить, чем он занимается, за что отвечает? Вот-вот, это уже сложно. Но все его видели – то он кулеш ест на Масленице, то речи толкает, то смеется искренне от счастья. Ещё всем известно, что он всеми фибрами души ненавидит пединститут и топит его при первой возможности. То ли в свое время у него лично там что-то не сложилось, то ли ещё какие-то причины. Он любит машиностроительный и всячески ему помогает.

    Перший заступник міністра зв'язку і масових комунікацій Юрій Першиков (крайній праворуч на першому плані)
    Перший заступник міністра зв'язку і масових комунікацій Юрій Першиков (крайній праворуч на першому плані)

    Интересен Першиков и тем, что и в пир, и в мир всегда идет в старых джинсах и свитере-водолазке. Ну, он не министр, ему как бы дресс-код и не нужен. Это тоже о том, что быть заместителем всегда проще, чем министром.

    А вообще, министерское дело нехитрое, гораздо сложнее уйти после красиво, по собственному желанию, а не тайно, ночью, в Россию без обратного билета, как делает большинство. Уйти так, чтобы все думали, будто ты устал, выгорел или будешь эффективен на другой работе. Уйти не в тюрьму, а с именем и репутацией. Но таких примеров здесь раз-два и все, пожалуй. Чаще бывших не вспоминают никак. Как о покойниках, когда сказать хорошего не выходит.

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    Теги: окупанти Донбас ЛНР війна Луганськ окупація
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