Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)

Серйозне ДТП за участі автомобіля патрульних сталося на площі Перемоги

Сьогодні, 24 листопада, на площі Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульних та Audi.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як з‘ясувалося, патрульні отримали виклик про ДТП із потерпілими, яке сталося на перехресті Богдана Хмельницького та Терещенківської.

За словами патрульних, вони їхали із червоно-синіми маяками та сиреною. Всі автомобілісти надали їм перевагу у русі, окрім водія Audi, який не почув та не помітив їх.

У ДТП ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 24 листопада на перехресті вулиць Терещенківської та Богдана Хмельницького в центрі Києва два автомобілі зіткнулися лоб в лоб.