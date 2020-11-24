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    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)

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    Автомобіль патрульних внаслідок ДТП отримав серйозні пошкодження - Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Автомобіль патрульних внаслідок ДТП отримав серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Серйозне ДТП за участі автомобіля патрульних сталося на площі Перемоги

    Сьогодні, 24 листопада, на площі Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульних та Audi.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як з‘ясувалося, патрульні отримали виклик про ДТП із потерпілими, яке сталося на перехресті Богдана Хмельницького та Терещенківської.

    За словами патрульних, вони їхали із червоно-синіми маяками та сиреною. Всі автомобілісти надали їм перевагу у русі, окрім водія Audi, який не почув та не помітив їх.

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    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)
    Столичні патрульні мчали на виклик про ДТП і розбили свою автівку (фото, відео)

    У ДТП ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося, 24 листопада на перехресті вулиць Терещенківської та Богдана Хмельницького в центрі Києва два автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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