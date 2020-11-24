У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб дві автівки: відео моменту ДТП
У результаті ДТП є постраждалі
У вівторок, 24 листопада, на перехресті вулиць Терещенківської та Богдана Хмельницького в центрі Києва трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Сталося лобове зіткнення двох автомобілів.
У результаті ДТП є потерпілі. Їх кількість та стан уточнюються.
Відео моменту ДТП на перехресті Терещенківської та Богдана Хмельницького зафіксував відеореєстратор. Удар був дуже потужний.
Як повідомлялося, 22 листопада на трасі Київ – Овруч у селі Лютіж сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі за участю автомобілів Mercedes та Nissan. У результаті ДТП постраждали семеро людей.