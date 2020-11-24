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    У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб дві автівки: відео моменту ДТП

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    Автомобілі отримали серйозні пошкодження - У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб дві автівки: відео моменту ДТП
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    У результаті ДТП є постраждалі

    У вівторок, 24 листопада, на перехресті вулиць Терещенківської та Богдана Хмельницького в центрі Києва трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Сталося лобове зіткнення двох автомобілів.

    У результаті ДТП є потерпілі. Їх кількість та стан уточнюються.

    Відео моменту ДТП на перехресті Терещенківської та Богдана Хмельницького зафіксував відеореєстратор. Удар був дуже потужний.

    Як повідомлялося, 22 листопада на трасі Київ – Овруч у селі Лютіж сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі за участю автомобілів Mercedes та Nissan. У результаті ДТП постраждали семеро людей.

    Теги: ДТП Київ автомобіль
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