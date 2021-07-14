П’ять годин концерту. Маріуполь готовий потратити 3 млн грн на День Незалежності

Однією з вимог замовника є те, що святковий захід відбуватиметься українською мовою.

Перед мешканцями міста металургів виступлять українські поп і рок-гурти

Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради «м.ЄХАБ» 13 липня оголосило тендер з організації та проведення заходу «День Незалежності України» у Маріуполі очікуваною вартістю 2,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи ProZorro.

Заплановані бюджетні кошти спрямують на проведення святкового концерту 24 серпня, участь в якому візьмуть українські гурти Kadnay, Tvorchi, «Друга ріка» і Pianoboy. Виступ кожного із зірок триватиме по одній годині.

У вартість послуги включені сценічне і звукове обладнання, відео і світлове обладнання, виплата гонорарів виконавцям та ведучим, а також їхнє проживання і харчування.

Однією з вимог замовника є те, що святковий захід відбуватиметься українською мовою.

Сам аукціон запланований на 29 липня.

Нагадаємо, що до Дня міста Маріуполя (26-27 вересня 2020 року) комунальне підприємство провело п’ять тендерів загальною вартістю 9,33 млн грн.

Зазначимо, в Ужгороді на флагшток і прапор до Дня Незалежності з міського бюджету виділили 2,85 млн грн. А загальна кошторисна вартість об’єкта – 6,3 млн грн.

Нагадаємо, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.