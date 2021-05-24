Тридцята річниця Незалежності. Мінкульт презентував візуальну концепцію свята

Кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів цього регіону

Міністерство культури та інформаційної політики представило айдентику та слоган до святкування 30-ї річниці незалежності України, повідомила пресслужба міністерства.

Графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів, які формуються із зображень, фотографій, символів, та стають основою динамічної айдентики, що розквітає, як сама країна. Айдентику розробила креативна агенція «Провід».

Основний слоган проекту – «Ти у мене єдина». У міністерстві пояснили, що це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, незалежності та нації.

«Квітка – образ, що розкриває ідею держави. Вона росте та квітне, поєднуючи у собі розмаїття символів. Квітка є одним з найдавніших символів в орнаментально-знаковій культурі України. Її походження прослідковується ще з епохи енеоліту, а різні інтерпретації цього зображення зустрічаються в місцевих орнаментах по всій Україні. Квітка є центральним елементом Петриківського розпису. Це і є зрозумілим та універсальним символом для усіх, що об'єднує країну. Тож, до Дня Незалежності була створена власна версія цього сакрального зображення: квітка, яка буде формуватися образами сучасних досягнень», – йдеться у повідомленні.

Кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності, як-от медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво. Також додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипах.

Нагадаємо, святкування Дня Незалежності України триватиме три дні – з 22 до 24 серпня. Зокрема, безпосередньо на День Незалежності заплановано провести два військові паради: один на воді в Одесі, а інший – на суші в Києві.

Також уперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави.