На гігантські прапори з нагоди Незалежності хочуть витратити понад 170 млн грн

22 серпня 2020 року на київських схилах Дніпра підняли найбільший за розмірами державного прапору України

Експерти порахували, що за кошти на прапори можна було б придбати щонайменше 338,6 тис доз вакцини від Covid-19

Мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro та повідомлення в локальних ЗМІ.

Співвідношення витрат на найбільші прапори із можливостями закупити вакцини

У січні цього року на селекторній нараді в Офісі президента під головуванням Кирила Тимошенка кожній ОДА було доручено забезпечити встановлення найбільшого державного прапору України в області до Дня Державного прапора з нагоди 30-річчя незалежності України.

Відповідно до інформації, наданої на запити StateWatch обласними державними адміністраціями, або знайденої у відкритих джерелах, очікувана загальна вартість реалізації такого проекту становитиме 170,7 млн грн.

«За такі кошти можна було б придбати 338,6 тис доз вакцини від Covid-19, якщо ціна складатиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ по вакцинації», – наголошує голова StateWatch Гліб Канєвський.

Варто відзначити, що найдорожчим стане встановлення стели з державною символікою у Харкові. На будівництво флагштоку, а також відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях планують витратити 24,5 млн грн. Зокрема у 2021 році на це планують витратити 10,4 млн грн з обласного бюджету. Решта коштів буде сплачена у наступному році.

Другий за вартістю прапор хочуть встановити на території парку «Перемога» в м. Бровари Київської області. Вартість будівництва становить 20,7 млн грн. Висота флагштоку складатиме 72 метри.

«На таку суму можна було б закупити 41,1 тис доз вакцини для жителів Броварів, населення якого складає близько 109 тис осіб. Тобто за ці кошти можна було б вакцинувати п’яту частину населення одного взятого міста, - наголошує Гліб Канєвський.

Наступні за вартістю флагштоки, висотою 50 метрів планують встановити у Вінницькій (15 млн грн) та у Житомирській областях (13,8 млн грн).

Натомість, в Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА повідомили, що встановлюватимуть найвищі прапори без залучення бюджетних коштів.

Не зважаючи на те, що у 2018 році у місті Дніпро вже було встановлено 72 метровий прапор, цього року в Дніпропетровській області збираються встановити ще один висотою теж 72 метри у м. Кривий Ріг, звідки родом президент України Володимир Зеленський. Вартість робіт складає 8,1 млн грн.

У Києві та Запоріжжі найвищі прапори також були встановленні раніше.

Зокрема, у 2019 році в столиці встановили 90 метровий гігантський прапор вартістю 47,5 млн грн на кошти меценатів.

В Запоріжжі флагшток висотою 35 метрів було встановлено ще у 2011 році. В StateWatch нагадують, що цьогоріч уряд України через брак коштів вимушений залучати кредити для закупівлі вакцин, а тому пропонують переглянути заплановані витрати на честь 30-річчя незалежності на користь заходів боротьби з пандемією.