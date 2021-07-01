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    На гігантські прапори з нагоди Незалежності хочуть витратити понад 170 млн грн

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    22 серпня 2020 року на київських схилах Дніпра підняли найбільший за розмірами державного прапору України - На гігантські прапори з нагоди Незалежності хочуть витратити понад 170 млн грн
    22 серпня 2020 року на київських схилах Дніпра підняли найбільший за розмірами державного прапору України
    Фото з відкритих джерел

    Експерти порахували, що за кошти на прапори можна було б придбати щонайменше 338,6 тис доз вакцини від Covid-19

    Мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

    Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro та повідомлення в локальних ЗМІ.

    Співвідношення витрат на найбільші прапори із можливостями закупити вакцини

    У січні цього року на селекторній нараді в Офісі президента під головуванням Кирила Тимошенка кожній ОДА було доручено забезпечити встановлення найбільшого державного прапору України в області до Дня Державного прапора з нагоди 30-річчя незалежності України.

    Відповідно до інформації, наданої на запити StateWatch обласними державними адміністраціями, або знайденої у відкритих джерелах, очікувана загальна вартість реалізації такого проекту становитиме 170,7 млн грн.

    «За такі кошти можна було б придбати 338,6 тис доз вакцини від Covid-19, якщо ціна складатиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ по вакцинації», – наголошує голова StateWatch Гліб Канєвський.

    Варто відзначити, що найдорожчим стане встановлення стели з державною символікою у Харкові. На будівництво флагштоку, а також відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях планують витратити 24,5 млн грн. Зокрема у 2021 році на це планують витратити 10,4 млн грн з обласного бюджету. Решта коштів буде сплачена у наступному році.

    Другий за вартістю прапор хочуть встановити на території парку «Перемога» в м. Бровари Київської області. Вартість будівництва становить 20,7 млн грн. Висота флагштоку складатиме 72 метри.

    «На таку суму можна було б закупити 41,1 тис доз вакцини для жителів Броварів, населення якого складає близько 109 тис осіб. Тобто за ці кошти можна було б вакцинувати п’яту частину населення одного взятого міста, - наголошує Гліб Канєвський.

    Наступні за вартістю флагштоки, висотою 50 метрів планують встановити у Вінницькій (15 млн грн) та у Житомирській областях (13,8 млн грн).

    Натомість, в Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА повідомили, що встановлюватимуть найвищі прапори без залучення бюджетних коштів.

    Не зважаючи на те, що у 2018 році у місті Дніпро вже було встановлено 72 метровий прапор, цього року в Дніпропетровській області збираються встановити ще один висотою теж 72 метри у м. Кривий Ріг, звідки родом президент України Володимир Зеленський. Вартість робіт складає 8,1 млн грн.

    У Києві та Запоріжжі найвищі прапори також були встановленні раніше.

    Зокрема, у 2019 році в столиці встановили 90 метровий гігантський прапор вартістю 47,5 млн грн на кошти меценатів.

    В Запоріжжі флагшток висотою 35 метрів було встановлено ще у 2011 році. В StateWatch нагадують, що цьогоріч уряд України через брак коштів вимушений залучати кредити для закупівлі вакцин, а тому пропонують переглянути заплановані витрати на честь 30-річчя незалежності на користь заходів боротьби з пандемією.

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    Теги: гроші прапор Кривий Ріг День Незалежності Володимир Зеленський ProZorro президент вакцинація ліки
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    На гігантські прапори з нагоди Незалежності хочуть витратити понад 170 млн грн