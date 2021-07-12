Репер Серьога пообіймався з Лукашенком та нарвався у мережі на гнівну реакцію

Білоруський репер оголосив, що Лукашенко має найсильніше рукостискання у Європі

Білоруський репер Сергій Пархоменко, більш відомий як Серьога, на днях після концерту у Білорусі вибіг у глядацьку залу, аби потиснути руку невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Як пише «Белта», Серьога виступив на республіканському святі «Купалле», опісля чого оголосив, що у залі сидить людина «з найміцнішим рукостисканням у Центральній Європі».

Після цього співак спустився у глядацьку залу, де вже його чекав усміхнений Олександр Лукашенко. Серьога потиснув йому руку та обійнявся, опісля чого оголосив, що Лукашенко має найсильніше рукостискання «не тільки в Центральній (Європі, – ред.), але й у Східній та Західній також».

Натомість користувачі мережі не оцінили жест Серьоги. Під відео білоруського репера в YouTube з’явилися сотні коментарів, де йому нагадали про політв'язнів, яких незаконно утримує режим Лукашенка.

Також під відео Серьоги вже значно більше дизлайків, ніж лайків.

Раніше державний телеканал «АТН: Новини Білорусі та світу», який лояльний до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, найняв представників російського шоубізнесу для розважання молоді у вокальному шоу X-Factor. На сайті телеканалу розповіли, що молодь розважатимуть співаки Ольга Бузова, Серьога та Сергій Сосєдов.

До слова, Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР» .