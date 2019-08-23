П’ять країн ЄС засудили пакт Молотова-Ріббентропа в спільній заяві



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Угоду про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, або пакт Молотова — Ріббентропа було підписано 23 серпня 1939 року

Країни виступають проти історичних перекручень і відродження ідеології сталінізму

МЗС Литви, Латвії, Естонії, Польщі і Румунії в спільній заяві до 80-х роковин підписання пакту Молотова-Ріббентропа засудили даний документ, як такий, що сприяв початку Другої світової війни. Про це пише ресурс EU Observer.

Окрім того, відповідний документ 1939 року, на думку підписантів заяви, призвів до десятиліть страждань в східній половині Європи. П'ять країн ЄС нагадали світу про те, що пакт про ненапад містив таємний протокол, який поділив Центральну і Східну Європу на сфери впливу між СРСР і нацистською Німеччиною.

Підписанти заяви також наголосили на тому, що в світі відбувається спроба відродити ідеології нацизму і сталінізму, а також виправдати дані ідеології, не зважаючи на вчинені ними злочини.

Литва, Латвія, Естонія, Польща і Румунія висловив думку, що відповідна заява до 80-х роковин підписання пакту Молотова-Ріббентропа є необхідною для протидії дезінформації і спробам маніпулювати історичними фактами.

Також нагадаємо, що п'ятий президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв сталінізму і нацизму. Порошенко зауважив, що цинічно прикриваючись викривленою пам’яттю Другої світової війни, нинішня кремлівська влада розв’язала смертоносну війну проти України, окупувавши частину Донбасу і Крим.